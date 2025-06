Concorso scuola secondaria PNRR2 | voto minimo dopo suppletiva del 12 giugno IN AGGIORNAMENTO

Se sei in attesa di conoscere i dettagli sul concorso scuola secondaria PNRR2, questa è la notizia che fa per te. Dopo la suppletiva del 12 giugno, gli USR stanno pubblicando la platea dei candidati ammessi alla prova orale, con aggiornamenti in tempo reale. Resta con noi per scoprire tutte le novità sul voto minimo e le procedure, per affrontare con sicurezza questa importante sfida.

Gli USR pubblicano la platea dei candidati ammessi alla prova orale del concorso DDG n. 30592024, per le classi di concorso e per le Regioni di destinazione interessate. L'articolo Concorso scuola secondaria PNRR2: voto minimo dopo suppletiva del 12 giugno IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento] - Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno aggiornando i punteggi minimi per l'accesso alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n.

