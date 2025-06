Concorso presidi il pc si blocca per 6 minuti Il candidato viene bocciato ma il Consiglio di Stato lo riabilita | Deve rifare l’esame

Nei primissimi minuti dell’esame scritto, il computer del candidato si blocca per ben sei minuti, compromettendo gravemente la sua prova. In un primo momento, viene bocciato, ma grazie a un ricorso al Consiglio di Stato, la sua posizione viene riabilitata e viene ordinata la ripetizione dell’esame. Un episodio che solleva importanti questioni sulla regolarità delle prove online e sui diritti dei candidati in situazioni di imprevisti tecnici.

Si blocca il computer per sei minuti durante il concorso, viene bocciato e fa ricorso: il Consiglio di Stato gli dà ragione e ordina di ripetere la prova. È quanto accaduto a un candidato al concorso ordinario per dirigenti scolastici in Calabria. Dopo una lunga battaglia legale, però, i giudici gli hanno dato ragione e hanno ordinato la ripetizione del suo esame. Il concorso risale al 30 ottobre 2024. Nei primissimi minuti dell’esame scritto, una funzione della tastiera del computer smette di funzionare. Nonostante l’intervento tempestivo del tecnico in aula e il ripristino della postazione, il tempo perso non viene poi recuperato, come di solito avviene nei concorsi pubblici. 🔗 Leggi su Open.online

Concorso dirigenti scolastici, il Consiglio di Stato ordina la ripetizione della prova per un blocco di 6 minuti. SENTENZA Come scrive orizzontescuola.it: Il Consiglio di Stato ha stabilito che anche un blocco tecnico di soli 6 minuti durante una prova concorsuale può compromettere il principio di par condicio e giustificare la ripetizione dell'esame.