Concorso PNRR 2 secondaria | punteggi minimi dopo prova suppletiva In aggiornamento

Sei in attesa di aggiornamenti sul concorso PNRR 2 per la scuola secondaria? Gli Uffici Scolastici Regionali stanno ora pubblicando gli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale, con punteggi minimi ancora in fase di definizione dopo la prova suppletiva del 5 maggio. Scopri tutte le ultime novità e preparati al meglio per questa importante selezione!

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) hanno iniziato a pubblicare gli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n. 30592024. La selezione riguarda esclusivamente le classi di concorso e le regioni non coinvolte nella prova scritta suppletiva prevista per il 5 maggio. Le commissioni . Concorso PNRR 2 secondaria: punteggi minimi dopo prova suppletiva In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: concorso - prova - pnrr - secondaria

Concorso DSGA, prova scritta suppletiva il 29 maggio dalle ore 14:30 alle 16:30. Abbinamenti aule-candidati [IN AGGIORNAMENTO] - Il Ministero dell'istruzione e del merito ha annunciato la prova scritta suppletiva per il concorso DSGA, programmata per il 29 maggio dalle ore 14:30 alle 16:30.

AGGIORNAMENTO 11 GIUGNO 2025 - Come funziona la #valutazione e lo svolgimento della #provapratica del #concorso scuola secondaria PNRR 2: criteri, modalità , sedi e cosa cambia per i candidati. Vai su Facebook

Concorsi PNRR 2: prova scritta suppletiva l’11 e il 12 giugno 2025; Concorsi PNRR2, avvisi USR con punteggi minimi per ammissione all'orale dopo prova suppletiva (AGGIORNAMENTO 13 giugno); Concorso PNRR 2 scuola secondaria: nuove convocazioni prove orali e pratiche [In aggiornamento].

Seconda prova suppletiva concorso PNRR 2 per Docenti di scuola secondaria: si svolge il 12 Giugno, ecco l’Avviso del Ministero - Con apposito Avviso del 22 Maggio 2025, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il CALENDARIO (Pdf 233Kb) della seconda prova suppletiva del concorso PNRR 2 per docenti di scuola secondaria. Lo riporta ticonsiglio.com

Prova orale concorso PNRR 2 secondaria: le indicazioni del Ministero sulle classi che non rientrano nella prova suppletiva - Il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) ha inviato agli USR indicazioni relative alla prova orale del concorso PNRR 2 per docenti di scuola secondaria, al fine di agevolare la ... Da ticonsiglio.com

Concorso secondaria PNRR2, ecco come si valuta la prova pratica e le indicazioni per lo svolgimento [AGGIORNATO] - 3059/2024: per alcune classi di concorso la prova orale si scinde in prova orale vera e propria e prova pratica. Riporta orizzontescuola.it