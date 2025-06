Concorso per Funzionari USR | preparati a cogliere l’opportunità con EdiSES

Se sogni una carriera solida e stimolante nel settore dell'istruzione, questa è la tua occasione! Il concorso per 161 Funzionari negli Uffici Scolastici Regionali rappresenta un passo decisivo verso un futuro stabile e gratificante al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Preparati con EdiSES e scopri come valorizzare le tue competenze per conquistare questa importante opportunità. Non lasciare che l’occasione sfugga, il tuo percorso inizia qui!

Il concorso per 161 Funzionari da collocare negli Uffici Scolastici Regionali è stato pubblicato. Si tratta di un’importante opportunità per iniziare una carriera al Ministero dell’Istruzione e del Merito, con un contratto a tempo indeterminato e l’inserimento in un contesto lavorativo dinamico e di rilievo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

