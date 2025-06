Concorso istruttore vigilanza a Monreale | pronto il bando per 7 posti a tempo indeterminato

Se sogni una carriera stabile nel settore della sicurezza, questa è l’occasione che fa per te. Il Comune di Monreale ha annunciato il prossimo bando per 7 posti di istruttore di vigilanza a tempo indeterminato, offrendo una chance unica di entrare a far parte della pubblica amministrazione. Non perdere questa opportunità: scopri come partecipare e preparati a iniziare un percorso professionale solido e gratificante.

In arrivo un'importante opportunità di impiego stabile presso il Comune di Monreale. Sta infatti per essere pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione di sette nuovi vigili urbani a tempo pieno e indeterminato. In particolare, il Comune si prepara a reclutare 7 Istruttori di Vigilanza, che saranno inquadrati nell'Area degli .

In questa notizia si parla di: concorso - vigilanza - monreale - bando

