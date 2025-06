Concorso docenti secondaria PNRR2 | tutte le convocazioni IN AGGIORNAMENTO

Sei un insegnante in attesa di conoscere le prossime mosse per il concorso PNRR2? Finalmente, dopo i lunghi mesi di attesa, le convocazioni sono in fase di aggiornamento e si prospettano nuove opportunità per i candidati. Con il via libera del Ministero e le commissioni pronte a convocare, il momento di fare il passo successivo si avvicina. Scopri tutte le novità e gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito!

Finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n.30592024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di concorsoregioni in cui non si svolgerà la prova suppletiva, le commissioni possono convocare i candidati per lo svolgimento della prova orale. L'articolo Concorso docenti secondaria PNRR2: tutte le convocazioni IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

