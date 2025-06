Concorso docenti PNRR 2 infanzia e primaria | calendario prove orali In Aggiornamento

Sei un aspirante insegnante pronto a mettere alla prova le tue competenze? Le prove orali del Concorso docenti PNRR 2 per infanzia e primaria sono alle porte, con il calendario in aggiornamento che si avvicina. Le Commissioni hanno già iniziato a pubblicare le convocazioni ufficiali: preparati al meglio per affrontare questa importante sfida. Continua a seguirci per tutte le novità e i dettagli sui requisiti e le procedure di ammissione.

Le prove orali del Concorso docenti PNRR 2 per infanzia e primaria, indetto con il DDG n. 30602024, stanno per iniziare. Le Commissioni esaminatrici hanno iniziato a pubblicare le convocazioni ufficiali, che seguono il calendario stabilito. I candidati ammessi riceveranno la convocazione tramite la piattaforma ufficiale dedicata alle Procedure selettive e concorsi. Requisiti per l’ammissione . Concorso docenti PNRR 2, infanzia e primaria: calendario prove orali In Aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: concorso - docenti - pnrr - infanzia

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

Concorso docenti Pnrr 2: come sappiamo, le prove scritte per l’infanzia e primaria si sono svolte il giorno 19 febbraio 2025, mentre per la scuola secondaria di I e di II grado su posto comune e di sostegno si sono svolte i giorni 25, 26 e 27 febbraio 2025. Vai su Facebook

Concorsi PNRR 2: prova scritta suppletiva l’11 e il 12 giugno 2025; Concorso docenti PNRR 2: prova suppletiva, convocazioni e riconvocazioni [LO SPECIALE]; Concorso docenti PNRR 2, infanzia e primaria: calendario prove orali [In Aggiornamento].

Concorso docenti scuola infanzia e primaria 2023 (PNRR) [SPECIALE] Lo riporta flcgil.it: si riferisce al reclutamento dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria sia su posto comune che su sostegno.