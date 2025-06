Concorso dirigenti scolastici Campania prova scritta suppletiva il 20 giugno

Sei un aspirante dirigente scolastico in Campania? Segna la data: il 20 giugno si svolgerà la prova scritta suppletiva, secondo il calendario ufficiale dell’Ufficio Scolastico Regionale. Questa occasione imperdibile ti permette di consolidare il tuo percorso e avvicinarti al sogno di guidare le scuole della regione. Scopri tutti i dettagli e preparati al meglio per questa importante sfida, perché il futuro della scuola campana passa anche da te.

L’Ufficio Scolastico Regionale della Campania ha comunicato il calendario della prova scritta suppletiva del Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, come previsto dal DM 1942022 e dal DPIT n. 27882023. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

