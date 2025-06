Concorso amministrativi Asl toscane | si presentano in 2.500 solo 138 superano gli scritti

Arezzo, 13 giugno 2025 – Un concorso amministrativo nelle ASL toscane si trasforma in una sfida ardua: su 2.500 partecipanti, solo 138 hanno superato le prove scritte e accesso alle ore orali. Un risultato che solleva dubbi e preoccupazioni, con segnalazioni di domande non pertinenti e malfunzionamenti. La trasparenza e la correttezza del processo sono più che mai in discussione, alimentando il dibattito sulla meritocrazia nel sistema sanitario regionale.

Arezzo,13 giugno 2025 – 2.500 partecipanti. Solo 138 hanno superato le prove scritte e sono stati ammessi agli orali del concorso a tempo indeterminato per assistenti amministrativi nelle aziende sanitarie della Toscana. “E’ quanto meno anomalo l’esito parziale del concorso indetto da Estar – commenta la Fp Cgil dell’area vasta Toscana sud est. In queste ore si stanno moltiplicando le segnalazioni di partecipanti su domande non pertinenti, mal formulate o totalmente errate. Gli esiti negativi di questa procedura non saranno soltanto per i “bocciati”. E’ evidente la possibilità di ricorsi legali e, soprattutto, il rischio che i vincitori del concorso potranno non essere sufficienti ai bisogni di tutte le Asl della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concorso amministrativi Asl toscane: si presentano in 2.500, solo 138 superano gli scritti

In questa notizia si parla di: concorso - amministrativi - toscane - presentano

Università di Trento: concorso per 40 collaboratori amministrativi - L'Università di Trento ha aperto un concorso per reclutare fino a 40 collaboratori amministrativi. Questa selezione pubblica mira a creare una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nell'area dei collaboratori, destinata a coprire posizioni vacanti all'interno dell'ente.

Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a febbraio 2025; Graduatorie ATA 24 mesi 2025, domande dal 28 aprile al 19 maggio ore 14. I BANDI regionali; Concorso INAIL 2024, bando 293 Funzionari Amministrativi: orali dal 18 novembre.

Concorso pubblico Regione Toscana: 5 posti da assistenti amministrativi Come scrive lavoroediritti.com: La regione Toscana ha indetto il nuovo bando di concorso Pubblico per l’assunzione di 5 Assistenti amministrativi appartenenti alla categoria protetta regolata dalla legge 68/1998.