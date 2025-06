Concorso Agenzia delle Entrate 2025 | 42 posti a tempo indeterminato per assistenti e funzionari Bandi

Se sogni una carriera stabile e stimolante nel settore pubblico, questa è l’occasione che aspettavi! L’Agenzia delle Entrate ha aperto i bandi per il concorso 2025, con 42 posti a tempo indeterminato destinati ad assistenti e funzionari nella provincia autonoma di Bolzano. Un'opportunità imperdibile per entrare in un settore strategico e prestigioso. Le domande sono aperte dal 4 giugno al 4 agosto 2025: non perdere questa chance!

L'Agenzia delle Entrate ha bandito un doppio concorso pubblico finalizzato al potenziamento degli uffici presenti nella provincia autonoma di Bolzano. La selezione, per esami, riguarda l'assunzione a tempo indeterminato di 42 unità di personale, suddivise tra Area Assistenti e Area Funzionari. Le domande potranno essere presentate dal 4 giugno al 4 agosto 2025.

