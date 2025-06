Concorso Agenzia delle Entrate 2025 | 250 assunzioni a tempo indeterminato per funzionari tecnici Bando

Sei un professionista del settore tecnico alla ricerca di una carriera stabile e di prestigio? L’Agenzia delle Entrate ha aperto un concorso per 250 assunzioni a tempo indeterminato di funzionari tecnici, con incarichi nei servizi catastali, cartografici, estimativi e nell’Osservatorio del mercato immobiliare. Un’opportunità imperdibile per chi desidera contribuire al funzionamento della Pubblica Amministrazione e crescere professionalmente. La selezione è per…

L'Agenzia delle Entrate ha indetto una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 250 funzionari tecnici, destinati a svolgere attività nell'ambito dei servizi catastali, cartografici, estimativi e dell'Osservatorio del mercato immobiliare. Si tratta di una grande opportunità per i professionisti del settore tecnico che desiderano entrare stabilmente nella Pubblica Amministrazione.

