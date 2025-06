Concorsi PNRR 1 e 2 superati entrambi | come si valutano nelle GPS mobilità e graduatorie interne

Se hai superato entrambi i concorsi PNRR 1 e 2, ti starai chiedendo come questi risultati influenzino la tua posizione nelle GPS, nelle mobilità e nelle graduatorie interne. La valutazione di tali successi può variare, ma in generale, il superamento di un concorso si traduce in punti che rafforzano la tua candidatura. Quanti e come vengono calcolati questi punti? Vediamo insieme le regole aggiornate per valorizzare al massimo i tuoi risultati nel sistema scolastico italiano.

Il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli è valutato nella mobilità, nelle graduatorie interne di istituto e nelle GPS. Quanti se ne possono valutare? Quanti punti spettano? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: graduatorie - mobilità - interne - concorsi

Mobilità docenti 2025, ecco le graduatorie: dove trovarle e cosa c’è da sapere - Scopri le graduatorie della mobilità docenti 2025 pubblicate il 23 maggio, secondo l’ordinanza ministeriale n.

Concorsi docenti PNRR: se si supera prova scritta e orale, valgono 12 punti quando si diventerà docenti di ruolo Vai su X

*Mobilità docenti 2025-26. Pubblicati i trasferimenti e i passaggi. Ecco le disponibilità residue* Gli esiti delle domande di mobilità per l’anno scolastico 2025/26, sono stati pubblicati oggi, 23 maggio 2025 come stabilito dall’ordinanza ministeriale. All'interno Vai su Facebook

Concorsi PNRR 1 e 2 superati entrambi: come si valutano nelle GPS, mobilità e graduatorie interne; MOBILITA' DOCENTI 2025: SPETTA IL PUNTEGGIO PER IL SUPERAMENTO CONCORSO PNRR; Mobilità docenti 2025/2026, il 25 marzo scade il termine per poter presentare istanza. Entro il 9 aprile per le graduatorie interne docenti.