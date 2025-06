Concita De Gregorio ospite di ' Questioni Meridionali'

Concita De Gregorio torna a Foggia per un appuntamento speciale con ‘Questioni Meridionali’. In questa occasione, presenterà il suo nuovo libro, ‘Di madre in figlia’, un affascinante viaggio attraverso tre generazioni che svelano le sfumature di tre epoche diverse e tre stagioni della vita. Un incontro imperdibile mercoledì 18 giugno alle 18.30, che promette di toccare il cuore di chi desidera scoprire le storie che uniscono passato e presente.

Tre generazioni, tre epoche della storia e tre stagioni della vita che si intrecciano nelle voci di Marilù, Angela e Adè. È ‘Di madre in figlia’, il nuovo libro di Concita De Gregorio che mercoledì 18 giugno alle 18.30 torna a Foggia ospite di ‘Questioni Meridionali’, il festival ideato da Spazio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Concita De Gregorio ospite di 'Questioni Meridionali'

In questa notizia si parla di: concita - gregorio - ospite - questioni

Concita De Gregorio: «La malattia mi ha insegnato a dare un altro valore al tempo e a riconoscere il senso profondo della cura e dell’amore» - Concita De Gregorio, attraverso la sua esperienza di malattia, riscopre il valore del tempo e l'importanza della cura e dell’amore.

'Questioni Meridionali' ospita Concita De Gregorio; Foggia, Concita De Gregorio a Questioni Meridionali. Tre generazioni, una storia intima e potente; Salone Off, al via la 21esima edizione: tra gli ospiti Concita De Gregorio, Luca Mercalli, Paolo Nori.

Concita De Gregorio ospite di Questioni Meridionali: tre generazioni, una storia intima e potente Scrive foggiacittaaperta.it: Anche l’amore: può soffocare, condannare o liberare.