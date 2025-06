Concessione in uso temporaneo delle palestre comunali scolastiche e campi di calcio | tutte le info

Se sei un’associazione, società sportiva o ente di promozione nel Comune di Arezzo e desideri accedere alle palestre comunali, campi di calcio o strutture sportive temporanee, questa guida ti fornirà tutte le informazioni necessarie per ottenere la concessione in uso. Scopri i requisiti, le procedure e i contatti utili per valorizzare al meglio le tue attività sportive e culturali. Continua a leggere per trasformare le tue proposte in realtà concrete!

Associazioni e società sportive, federazioni, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, associazioni benemerite, gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato con sede legale nel Comune di Arezzo o nei Comuni limitrofi, basi associative sportive tramite richiesta dell'ente.

Concessione in uso temporaneo delle palestre comunali, scolastiche e campi di calcio per la stagione sportiva 2025-2026 - Arezzo si prepara a vivere un'altra stagione sportiva ricca di entusiasmo e opportunità! Con l'apertura delle concessioni temporanee per le palestre comunali, scolastiche e campi di calcio per il 2025-2026, associazioni, società sportive, federazioni e enti di promozione sono invitati a partecipare.

