Concerto gratis di Bobo Rondelli a Scandicci

Preparati a vivere un’emozione unica con il concerto gratuito di Bobo Rondelli a Scandicci! Lunedì 16 giugno alle 21:30, piazza Matteotti si trasformerà in un palcoscenico di magia e musica, dove il cantautore toscano presenterà il suo nuovo tour “Storie Assurde” 2025. Un’occasione imperdibile per riscoprire il sorriso e lasciarsi coinvolgere dal suo spirito giocoso e autentico. Non mancare!

Bobo Rondelli sul palco di piazza Matteotti a Scandicci lunedì 16 giugno alle 21,30. Insieme a "Musica da Ripostiglio", il cantautore presenta "Storie assurde " Tour 2025. Incentrato sul suo ultimo ed omonimo lavoro in studio, lo spettacolo è un viaggio alla riscoperta del lato più giocoso e.

