Concerti storia e suggestione | la IV edizione del Turin Baroque Music Festival anima la città

Immergiti in un viaggio nel tempo attraverso le note e le melodie che hanno plasmato la nostra cultura. La IV edizione del Turin Baroque Music Festival, dall’arte antica e la suggestione delle epoche passate, anima la città con concerti indimenticabili dal 26 giugno al 4 novembre 2025. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica storica, pronto a sorprendere e affascinare pubblico di ogni età . Non perdere l’occasione di vivere questa straordinaria esperienza sonora.

Considerato il successo delle precedenti edizioni e per rispondere alla crescente richiesta del pubblico interessato al repertorio Sei e Settecentesco, l'Accademia del Santo Spirito presenta la IV edizione del Turin Baroque Music festival, che sarà realizzata tra il 26 giugno e il 4 novembre 2025.

UN GIUGNO TUTTO DA CANTARE Due concerti speciali per festeggiare la Festa della Musica e i vent’anni dell’Accademia Maghini. Un viaggio sonoro dal Rinascimento al Novecento – da Monteverdi a Bach, da Mendelssohn a Rheinberger – con il Cor Vai su Facebook

Concerti, storia e suggestione: la IV edizione del Turin Baroque Music Festival anima la città ; Concerto per i vent’anni dell’Accademia Maghini (2005-2025); Estate Reale 2025 – Giornata Nazionale del Barocco Italiano.

