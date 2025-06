Concerti Cesare Cremonini nel 2026 | annunciate quattro nuove date quando inizia la vendita dei biglietti

Se sei un fan di Cesare Cremonini, preparati a vivere emozioni indimenticabili: nel 2026 il cantautore svela quattro nuove date nei principali stadi italiani, tra cui Roma, Milano, Firenze e Reggio Emilia. La vendita dei biglietti sta per partire, e questa è la tua occasione per assicurarti un posto al concerto dell'anno. Scopri subito come acquistarli e non perdere l’opportunità di vivere la magia della musica dal vivo!

In attesa dell'esordio del tour negli stadi Cesare Cremonini ha annunciato quattro concerti nel 2026 a Roma, Milano, Firenze e Reggio Emilia. Ecco come acquistare i biglietti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Justin Timberlake, Ed Sheeran, Dua Lipa, Vasco Rossi, Marco Mengoni, Cesare Cremonini, tra i concerti più attesi di giugno 2025 - Giugno 2025 si preannuncia un mese elettrizzante per gli amanti della musica! Con star come Justin Timberlake, Ed Sheeran e Dua Lipa in arrivo, le città italiane si trasformeranno in veri e propri templi della musica.

Cesare Cremonini torna a Roma con due concerti imperdibili il 17 e 18 luglio 2025 allo Stadio Olimpico, nell'ambito del tour CREMONINI LIVE25, che celebra i suoi 25 anni di carriera musicale . Dai successi intramontabili come "50 Special" e "La nuova s

