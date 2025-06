Conceicao Juve | Comolli ha deciso È stata fatta questa scelta per il riscatto dal Porto e ora… Dentro alla trattativa per l’esterno

Il futuro di Francisco Conceicao alla Juventus si avvicina a un momento cruciale. Dopo l’annuncio di Comolli e la decisione definitiva di non esercitare il diritto di riscatto dal Porto, i tifosi si chiedono quali saranno i prossimi passi. La trattativa per l’esterno portoghese entra ora in una fase decisiva, aprendo nuove possibilità per il calciatore e per la strategia di mercato dei bianconeri. Cosa succederà ora all’interno di questa complessa operazione?

Il futuro di Francisco Conceicao alla Juve è a un punto di svolta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza bianconera ha preso una decisione chiara riguardo al diritto di riscatto per il talentuoso esterno portoghese: non verrà esercitata la clausola da 32 milioni di euro pattuita con il Porto. Questa mossa, tuttavia, non rappresenta un addio definitivo, ma l'inizio di una nuova fase negoziale per trattenere il giocatore a Torino a condizioni più vantaggiose.

