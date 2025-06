Con Wanda Nara non ci parliamo più Ho provato a mantenere il rapporto ma non mi ha mai più risposto | la rivelazione di Pasquale La Rocca

La complicità esplosa sulla pista di "Ballando con le stelle" sembra ormai un ricordo lontano. Dopo il trionfo e le emozioni condivise, Pasquale La Rocca rivela che il rapporto con Wanda Nara si è drasticamente raffreddato, lasciando intravedere una distanza incolmabile. Un fragile legame spezzatosi definitivamente o solo una fase di riflessione? La verità emerge da parole che lasciano spazio all'immaginazione, ma che forse nascondono molto più di quanto si possa immaginare.

Nel 2023, la loro sintonia li aveva portati a trionfare a “ Ballando con le stelle “, ma oggi, tra Pasquale La Rocca e Wanda Nara, il rapporto sembra essersi ridotto ai minimi termini. A rivelarlo è stato proprio il ballerino, durante un’intervista a “La Vita in Diretta” il 2 giugno, ospite di Alberto Matano. “Se è vero che dopo B allando con le Stelle Wanda non mi ha mai più risposto? Allora, con Wanda sì, non abbiamo più. Diciamo che io ho provato, ho tentato diverse volte di mantenere quel rapporto, però devo dire che lei poi è stata sempre un personaggio molto misterioso, molto enigmatico, quindi non siamo riusciti più a sentirci”, ha raccontato La Rocca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Con Wanda Nara non ci parliamo più. Ho provato a mantenere il rapporto, ma non mi ha mai più risposto”: la rivelazione di Pasquale La Rocca

