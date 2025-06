Con la seconda stagione di Pesci Piccoli i The Jackal diventano grandi senza tradire se stessi

Con la seconda stagione di Pesci Piccoli, i The Jackal dimostrano che il talento e l’autenticità non si tradiscono mai. Un ritorno alle origini, un’esplorazione sincera del loro universo, tra nostalgia e innovazione, in un crescendo di emozioni e risate. Scopri come sono cresciuti senza perdere il loro spirito originale, confermando che il vero successo sta nel rimanere fedeli a se stessi. Continua a leggere, il viaggio è appena iniziato.

Pesci Piccoli 2 è il mondo dei The Jackal in purezza. Un viaggio nel loro universo generazionale, tra Vessicchio, Melevisione, lacrime e risate che si susseguono e si confondono in una coerenza narrativa che è segno di maturità e consapevolezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milan Film Fest 2025, oggi i The Jackal presentano Pesci Piccoli 2, Bruno Bozzetto e Magnum Photos - Il Milano Film Festival 2025 si anima di energia e creatività, offrendo un ricco programma di appuntamenti imperdibili.

