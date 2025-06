comune uil e silpol si rivolgono al direttore generale su salario accessorio e differenziali di risultato

Le sigle UIL e SILPOL denunciano con fermezza il mancato aggiornamento delle pratiche salariali, evidenziando i ritardi che rischiano di compromettere la trasparenza e i diritti dei lavoratori. È fondamentale agire prontamente per garantire stabilità e giustizia nel merito delle risorse destinate al personale comunale. La nota sindacale invita il Direttore Generale a intervenire immediatamente, affinché siano pubblicati senza ulteriori indugi i provvedimenti necessari e si favorisca un dialogo costruttivo.

Nota sindacale di Uil Fpl e Silpol: "Nel constatare con preoccupazione come a tutt’oggi non risultano pubblicati all’albo pretorio del Comune i provvedimenti di liquidazione del salario accessorio 2024 nè la graduatoria provvisoria dei differenziali stipendiali 2023 (ex PEO), i cui ritardi sono. 🔗 Leggi su Messinatoday.it