Comune di Milano | partita la più grande opera di digitalizzazione di archivi edilizi mai avvenuta in Italia

Il Comune di Milano ha dato il via alla più grande opera di digitalizzazione degli archivi edilizi mai realizzata in Italia. Microdisegno, azienda leader nella gestione documentale, guida con successo il raggruppamento vincitore di questo ambizioso progetto. Al centro dell’innovazione c’è InPratica, la piattaforma digitale avanzata e sicura che rivoluzionerà l’accesso e la gestione delle informazioni edilizie, aprendo nuove prospettive per il futuro della città.

Microdisegno, azienda leader a livello nazionale nella gestione documentale e nei processi di digitalizzazione con sede a Lodi, è alla guida del raggruppamento che si è aggiudicato il prestigioso appalto per la digitalizzazione dell'intero archivio edilizio del Comune di Milano. Al centro del progetto c'è InPratica, il servizio esclusivo sviluppato da Microdisegno: una piattaforma digitale avanzata, sicura e certificata che consentirà la trasformazione di oltre 1.400.000 fascicoli cartacei in un database digitale unico, consultabile online in modo autonomo, trasparente e veloce. Una rivoluzione digitale che ridurrà drasticamente i tempi di attesa, i costi di gestione e l'impatto ambientale.

Comune di Milano: partita la più grande opera di digitalizzazione di archivi edilizi mai avvenuta in Italia. Microdisegno guida il progetto grazie al sistema “InPratica” - Il Comune di Milano ha dato il via alla più grande opera di digitalizzazione di archivi edilizi mai realizzata in Italia.

Come il Comune di Milano sta rivoluzionando i suoi servizi pubblici grazie al digitale; Forum Infanzia; Servizi 3.0: nuovo modello di dialogo con la città.

