Comprare casa a Arzachena Cannigione il quartiere più richiesto

Se stai considerando un investimento immobiliare in Sardegna, Arzachena e Cannigione rappresentano il sogno di molti: località di lusso, spiagge da sogno e un mix irresistibile di relax e vivacità. Questi quartieri sono tra i più richiesti sia da italiani che da stranieri, grazie alla loro esclusività e al fascino senza tempo. Scopri come realizzare il tuo sogno di una casa nel paradiso della Costa Smeralda.

Tra i luoghi più ambiti per comprare casa c'è sicuramente Arzachena e questo vale sia per i locali che per i turisti italiani e stranieri. Comune in provincia di Gallura Nord-Est Sardegna è conosciuto per le sue spiagge paradisiache e soprattutto per Porto Cervo, perla della Costa Smeralda. Per questo non è per nulla sorprendente trovare proprio l'Area Porto Cervo tra i quartieri più costosi dove comprare casa in Italia. Lo studio di Idealista che ha rivelato questi dati si basa sulla pressione della domanda sull'offerta nel primo trimestre del 2025 e sui prezzi medi al mq. Per avere un'idea di quali siano i quartieri più richiesti di Arzachena si fa riferimento all'indice di domanda relativa che appunto fa riferimento alle richieste di contatto per gli annunci pubblicati sul famoso portale.