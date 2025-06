Completati i lavori di messa in sicurezza di via San Gerardo

Il completamento dei lavori di messa in sicurezza di via San Gerardo rappresenta un traguardo fondamentale per la sicurezza e il benessere della comunità di Frosinone. Con un investimento di circa 500 mila euro, questa importante arteria che collega le zone alta e bassa della città ora garantisce maggior tutela a pedoni e mezzi, migliorando la qualità della vita di tutti i cittadini. Un passo avanti verso una città più sicura e moderna.

Via San Gerardo, completati i lavori di messa in sicurezza dell'importante strada che collega la parte bassa a quella alta di Frosinone. Per i lavori sono stati impiegati circa 500 mila euro.

