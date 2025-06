Compiti delle vacanze sì o no? | Prof Maggi in versione Superman spiega perché sono un salvavita

Le vacanze estive sono il momento perfetto per ricaricare le energie, ma anche per prepararsi al ritorno a scuola. Tra insegnanti, ce ne sono di tre tipi: chi suggerisce di abbracciare gli alberi, chi consiglia un po' di riposo e studio, e chi invece ti trasforma in un supereroe del sapere, come il prof Maggi con il suo stile "superman". Scopri perché questi ultimi sono un vero salvavita per affrontare l’anno scolastico con grinta!

«Esistono 3 categorie di insegnanti. Quelli che ti dicono che d'estate ti dicono che devi soltanto abbracciare gli alberi, quelli che ti dicono che devi riposarti certo, ma che un pochino devi anche lavorare, soprattutto nelle materie in cui sei un po' deboluccio e quelli che ti caricano di.

