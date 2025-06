Comolli Juve il nuovo dg non volerà sabato con la squadra | la raggiungerà negli USA solo a ridosso del primo match Il motivo

Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, si prepara a un inizio strategico alla guida del club. A differenza dei compagni, non volerà con la squadra in partenza, ma lo raggiungerà solo negli USA, a ridosso del primo match ufficiale. Questa scelta, svelata da Tuttosport, solleva curiosità e speculazioni: quali sono i motivi dietro a questa decisione? Scopriamolo insieme, analizzando i possibili scenari per il futuro della Vecchia Signora.

e tutti i dettagli. L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato un interessante retroscena riguardante Damien Comolli, l’ex presidente del Tolosa che la Juventus ha scelto come suo nuovo direttore generale. Secondo quanto riportato dal quotidiano Comolli non volerà domani con il resto della squadra verso gli Stati Uniti perchè l’agenda è fitta di impegni (tra scelta del dt e ds, oltre al mercato), ma la raggiungere a ridosso della prima partita nella notte italiana tra mercoledì e giovedì. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli Juve, il nuovo dg non volerà sabato con la squadra: la raggiungerà negli USA solo a ridosso del primo match. Il motivo

