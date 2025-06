Como ubriaco molesta due donne al bar | poco dopo guida contromano e senza fari denunciato 24enne

Un giovane di 24 anni di Sondrio ha trasformato una serata in un incubo, molestando due donne al bar e poi mettendo a rischio la sicurezza sulle strade con una guida contromano e senza fari. La sua condotta irresponsabile gli è costata una denuncia per guida in stato di ebbrezza a Como, ricordandoci quanto sia importante rispettare le regole e proteggere la comunità.

Un 24enne di Sondrio è stato denunciato a Como per guida in stato di ebbrezza dopo aver molestato clienti in un bar. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Como, ubriaco molesta due donne al bar: poco dopo guida contromano e senza fari, denunciato 24enne

