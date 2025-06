Commissione bilancio Mammoliti | Decisione che danneggia una regione fragile come la Calabria

La decisione della Commissione Bilancio di Mammoliti di approvare il provvedimento "Concorso agli obiettivi di finanza pubblica" solleva forti preoccupazioni, soprattutto per una regione fragile come la Calabria. Il consigliere regionale del Partito Democratico sottolinea come questa misura, seppur obbligatoria, favorisca un sistema che rischia di penalizzare ulteriormente territori già in difficoltà . È fondamentale riflettere sulle conseguenze di tali scelte e tutelare le regioni più vulnerabili, perché il progresso si costruisce con un equilibrio di attenzione e giustizia.

Il consigliere regionale del Partito democratico Raffaele Mammoliti commenta l'approvazione del provvedimento in commissione bilancio "Concorso agli obiettivi di finanza pubblica". "Anche se obbligatorio, rappresenta una misura che consente al governo nazionale di fare cassa a spese delle.

