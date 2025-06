Comitato Statale 45 a de Pascale | Fermi il delirio dei cantieri

Il caos dei cantieri sulla SS45 a De Pascale Fermi rischia di diventare un incubo quotidiano. L’associazione per la Tutela della Valtrebbia avverte: se il progetto esecutivo del tratto Rivergaro-Cernusca segue le linee del definitivo approvato, il disastro sarà inevitabile, con gravi ripercussioni sulla vita di residenti e utenti. È ora di fermare questa follia e cercare soluzioni che tutelino il nostro territorio e la qualità di vita di tutti.

«La situazione della Strada Statale 45 oggi – interviene l'associazione per la Tutela della Valtrebbia Residenti e Utenti SS45 - non è che un esempio di quello che accadrà se verrà approvato un progetto esecutivo del tratto Rivergaro-Cernusca in linea con il progetto definitivo approvato. Due.