Come vedere Prime Video e Netflix senza pubblicità su smartphone e tablet

Se i fastidiosi spot pubblicitari rovinano la vostra esperienza di visione su Prime Video e Netflix, siete nel posto giusto. Esistono metodi semplici e legali per godersi film e serie TV senza interruzioni pubblicitarie sui vostri smartphone e tablet. Basta qualche clic e il gioco è fatto: ecco come eliminare le pubblicità e immergersi completamente nel mondo dello streaming senza distrazioni. Scoprite subito i trucchi per una visione senza limiti!

L'eccessiva pubblicità vi disturba mentre guardate un film su Netflix o su Prime Video? La soluzione è più semplice di quanto si possa pensare: basta scaricare tramite app il film o la serie TV per guardarlo senza interruzioni.

