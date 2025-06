Come sta la sorella di Barbara De Santi coinvolta in un grave incidente | Ha avuto qualche miglioramento

La notizia delle condizioni di Simona, sorella di Barbara De Santi, sta commuovendo i fan. Dopo il grave incidente, l’ottimismo si fa strada, grazie all’aggiornamento condiviso sui social dalla stessa Barbara. La speranza di un pieno recupero cresce con ogni dettaglio, mentre il sostegno e l’affetto della community si moltiplicano. Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi sul percorso di guarigione di Simona e l’incoraggiante messaggio di Barbara.

Con un video pubblicato sui social, Barbara De Santi ha aggiornato i followers sulle condizioni di salute della sorella Simona. La donna era stata coinvolta in un gravissimo incidente. "Sta lentamente migliorando", ha spiegato l'ex dama del parterre Over di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uomini e Donne, gravissimo incidente per la sorella di Barbara De Santi: l’appello dell’ex dama - Uomini e Donne, un nome che risuona nelle vite di molti, ora si trova al centro di una storia emotivamente intensa.

“Mia sorella Simona è stata coinvolta in un gravissimo incidente qualche giorno fa. Ne va della sua vita”. Momento di difficoltà per Barbara De Santi. Vai su Facebook

