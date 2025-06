Come sta la ragazza investita da un treno a Lavinio

Le condizioni della ragazza investita da un treno a Lavinio sembrano migliorare, portando un barlume di speranza in una vicenda che ha suscitato molta preoccupazione. La 17enne di Anzio, trasportata d'urgenza al Bambino Gesù in gravissime condizioni, sta ricevendo cure intensive. Mentre le autorità continuano le indagini, si aspetta con fiducia che il quadro clinico possa ulteriormente stabilizzarsi, offrendo un messaggio di speranza per il suo recupero.

Risulterebbero in miglioramento le condizioni della 17enne di Anzio investita dal treno, a Lavinio, nel pomeriggio di giovedì 12 giugno. La giovane è stata elitrasportata in gravissime condizioni all'ospedale del Bambino Gesù. Secondo quanto appreso da RomaToday, dal quadro clinico emergerebbe un. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Come sta la ragazza investita da un treno a Lavinio

La ragazza, si ipotizza, potrebbe non aver sentito l'arrivo del condoglio per la cuffiette nelle orecchie

Una ragazza è ricoverata in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata investita da un treno questo pomeriggio poco dopo le 16.30 a Lavinio La giovane è grave in ospedale

