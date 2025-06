Come si è salvato Vishwash unico sopravvissuto su 242 passeggeri dell' aereo Air India precipitato il suo sedile vicino all' uscita di emergenza

In un drammatico incidente aereo, Vishwash Kumar Ramesh, il sopravvissuto unico tra 242 passeggeri dell'Air India precipitato ad Ahmedabad, ha miracolosamente evitato la tragedia grazie al suo sedile vicino all'uscita di emergenza. Seduto al 11A, ha perso il fratello che si trovava qualche fila più indietro, ma la sua prontezza e il posizionamento fortuito sono stati determinanti per la sua salvezza. La sua storia è un incredibile esempio di fortuna e resistenza in momenti di crisi.

Aveva il posto 11A vicino all'uscita di emergenza, ha perso il fratello che era seduto qualche fila indietro Come si è salvato Vishwash, l'unico sopravvissuto su 242 passeggeri dell'aereo Air India precipitato ad Ahmedabad, nel nord-ovest dell’India. All'anagrafe Vishwash Kumar Ramesh, 40 ann. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Come si è salvato Vishwash, unico sopravvissuto su 242 passeggeri dell'aereo Air India precipitato, il suo sedile vicino all'uscita di emergenza

In questa notizia si parla di: india - salvato - vishwash - unico

“Tremo ancora. Non riesco a credere di essere viva, il traffico mi ha salvato la vita”: il racconto di Bhoomi Chauhan, scampata per soli 10 minuti al disastro aereo in India - Un attimo può cambiare tutto. Bhoomi Chauhan, bloccata nel traffico, ha rischiato di essere tra le vittime di un disastro aereo in India, scampando per soli dieci minuti.

