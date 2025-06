Come si diventa santi | dalla beatificazione alla canonizzazione

Come si diventa santi? Dal processo di beatificazione alla canonizzazione, il percorso è lungo e ricco di significato. Mentre alcuni santi sono subito riconosciuti come tali, altri attendono secoli di devozione e miracoli. Nel 2025, due nuove canonizzazioni ci ricordano che il cammino verso la santità può essere rapido o lungo: scopriamo insieme i segreti di questa straordinaria trasformazione spirituale. Perché dunque c’è chi diventa santo in un battito di ciglia e chi aspetta decenni?

Santi subito e Santi dopo secoli. Il 2025 vedrà due nuove canonizzazioni: il 7 settembre Papa Leone XIV, come annunciato nel corso del Concistoro, canonizzerà i beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Due canonizzazioni che già aveva programmato Papa Francesco. Acutis e Frassati, come altri sette beati che saranno canonizzati il 19 ottobre, sono personaggi vissuti in tempi diversi, ma canonizzati nello stesso momento. Perché dunque c’è chi è santo subito e chi lo diventa dopo anni se non secoli? “I santi non si fanno con i soldi. È difficile dare una risposta – dice una fonte a LaPresse -, ma ciò che conta è la fama di santità che deve essere diffusa tra i fedeli e non deve essere artificiosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Come si diventa santi: dalla beatificazione alla canonizzazione

