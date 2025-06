Come Israele vuole distruggere il cuore del programma nucleare iraniano

Nella notte tra il 12 e il 13 giugno, Israele ha lanciato l'operazione Rising Lion, un'azione decisiva per neutralizzare il cuore del programma nucleare iraniano. Questa mossa senza il supporto diretto degli Stati Uniti rappresenta un punto di svolta nelle tensioni regionali, con implicazioni che potrebbero ridefinire gli equilibri di potere in Medio Oriente. Ma quali sono le ripercussioni a lungo termine di questa audace operazione?

Nella notte tra il 12 e il 13 giugno, Israele ha dato il via all'operazione Rising Lion, un'offensiva mirata a colpire e smantellare le infrastrutture nucleari e missilistiche dell'Iran. L'attacco, condotto senza il supporto militare diretto degli Stati Uniti, segna un'escalation nelle tensioni.

