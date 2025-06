Come i raid di Israele compromettono i negoziati sul programma nucleare iraniano | il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

Le recenti azioni militari di Israele contro obiettivi iraniani scuotono le fondamenta dei negoziati sul programma nucleare. Attacchi mirati, scambi di vendette e un clima di tensione crescente minacciano di compromettere un percorso diplomatico giĂ fragile. Quanto influiscono queste operazioni sulle possibilitĂ di dialogo con gli USA? Scopri tutto nel nuovo episodio di "Nel Caso Te Lo Fossi Perso", un'analisi approfondita di un conflitto che potrebbe cambiare gli equilibri internazionali.

Israele ha attaccato diversi siti nucleari e militari iraniani, uccidendo diversi scienziati e anche il comandante della Guardie della Rivoluzione. Teheran ha promesso vendetta. Intanto il rischio escalation si fa sempre piĂą concreto e tutto questo pesa anche sui negoziati con gli USA sul programma nucleare. Approfondiamo questo tema nell'ultima puntata del nostro podcast, Nel Caso Te Lo Fossi Perso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

