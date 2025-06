Come i beach club hanno conquistato il mondo della moda

trasformare le spiagge in veri e propri palcoscenici di stile e tendenza, dove moda e relax si incontrano per creare esperienze uniche e memorabili. I beach club sono diventati il nuovo simbolo di lifestyle, unendo comfort, design e branding in un mix irresistibile che conquista ogni generazione. Questa evoluzione segna una rivoluzione nel modo di vivere l'estate, portando il glamour delle passerelle direttamente sulla battigia, e promette di continuare a stupire per molti anni a venire.

Le spiagge sono un trend, i beach club di più. Lo erano negli anni Cinquanta e poi ancora negli anni Settanta, lo è oggi che i marchi della moda fanno a gara per accaparrarsi uno stabilimento e renderlo il più possibile identitario con l'idea di poter far vivere un'esperienza a tutto tondo alla propria community di affezionati clienti. Succede su e giù per la Penisola, il fenomeno è iniziato, a dire il vero già negli anni scorsi, ma continua a rimanere una tendenza. Così le spiagge di Portofino, Montecarlo, della Costiera diventano i posti in cui andare, trasformati in beach club super esclusivi che alla bellezza naturale del luogo aggiungono quella di ombrelloni personalizzati dalle maison, sdraio e lettini super comfy per rilassarsi sotto il solleone.

