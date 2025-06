Come funziona la traduzione vocale in tempo reale di Google Meet e quando arriva in Italia

Scopri come Google Meet rivoluziona le videochiamate con la traduzione vocale in tempo reale, una funzione annunciata a Google I/O e ora disponibile per gli abbonati AI Pro. Questa tecnologia avanzata utilizza modelli audio neurali per interpretare le conversazioni istantaneamente, abbattendo le barriere linguistiche. Quando arriverà in Italia? Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa innovazione che cambierà il modo di comunicare globalmente.

Big G introduce la traduzione vocale simultanea in italiano: annunciata a Google IO un mese fa, la funzione “doppia” in tempo reale le voci grazie a modelli audio neurali e, per ora, è attiva per gli abbonati AI Pro (e AI Ultra ma solo negli Usa), con tedesco e portoghese in. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Come funziona la traduzione vocale in tempo reale di Google Meet e quando arriva in Italia

In questa notizia si parla di: traduzione - vocale - tempo - reale

Google rivoluziona le videochiamate: traduzione vocale in tempo reale e 3D - Google rivoluziona le videochiamate con due importanti innovazioni: traduzione vocale in tempo reale e immagini 3D.

Google Meet introduce la traduzione vocale in tempo reale inglese-italiano Vai su X

Google introduce la traduzione vocale in tempo reale La nuova funzione, basata su Gemini, è ora disponibile in beta per gli abbonati a Google AI Pro... Vai su Facebook

Come funziona la traduzione vocale in tempo reale di Google Meet e quando arriva in Italia; Google Meet: la traduzione vocale in tempo reale arriva anche per gli utenti italiani; Google Meet: la traduzione vocale in tempo reale arriva anche per gli utenti italiani.

Google Meet: la traduzione vocale in tempo reale arriva anche per gli utenti italiani Scrive msn.com: Google Meet lancia la traduzione vocale in tempo reale da inglese a italiano, rivoluzionando la comunicazione internazionale con l'AI.