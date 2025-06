Come funziona il nuovo Mondiale per Club il regolamento di gironi e tabellone | chi va agli ottavi

Il Mondiale per club 2025 promette emozioni da brivido, con un formato innovativo che coinvolge 32 squadre provenienti da tutto il globo. Suddivise in gironi e poi a eliminazione diretta, questa competizione rappresenta un vero e proprio show mondiale di talento e passione. Ma come funziona il regolamento? Chi passa agli ottavi e quali sono le sorprese in serbo? Scopriamolo insieme, perché questa edizione sarà indimenticabile!

Il Mondiale per Club 2025 si disputer√† dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. Inter e Juventus le squadre di Serie A iscritte. Trentadue squadre in tabellone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

