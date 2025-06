Come funziona il nuovo Mondiale per Club 2025 | il format e le regole | La guida rapida

Scopri come funziona il rivoluzionario Mondiale per club 2025, un torneo che promette emozioni e sfide senza precedenti. Svolgendosi negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, questa edizione segna l’ingresso di 32 squadre provenienti dalle sei confederazioni internazionali, in un formato innovativo e coinvolgente. Più grande, più competitivo, più spettacolare: ecco la guida rapida per capire le regole e il funzionamento di questo evento storico, destinato a diventare un punto di riferimento nel calcio mondiale.

Come funziona il nuovo Mondiale per club Fifa. L'edizione 2025 del torneo si svolge dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti ed è la prima a 32 squadre: il nuovo formato andrà in scena ogni 4 anni. Il torneo riunisce squadre provenienti dalle 6 confederazioni internazionali: AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e UEFA. Il format è identico a quello della tradizionale Coppa del Mondo per nazionali. Le 32 squadre sono divise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Le prime due di ogni gruppo accedono alla fase a eliminazione diretta che prevede ottavi, quarti, semifinali e finale, tutti disputati in gara secca (con eventuali supplementari e rigori), per un totale di 63 partite.

