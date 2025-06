Come farsi lasciare in 10 giorni Kate Hudson ricorda | Il provino di Kathryn Hahn uno dei momenti più belli

Scopri come catturare il cuore in soli 10 giorni seguendo i segreti delle star! Kate Hudson ricorda un momento esilarante e significativo: il provino di Kathryn Hahn, sua futura amica del cuore, durante le audizioni per la celebre commedia "Come farsi lasciare in 10 giorni". Un episodio che dimostra come il destino possa sorprendere nei momenti più improbabili. Ecco la storia dietro quella scena memorabile e il valore delle connessioni autentiche nel mondo dello spettacolo.

L'attrice ha raccontato in che modo conobbe la sua migliore amica durante la fase di casting per la commedia con Matthew McConaughey. In un'intervista per Variety, Kate Hudson ha ricordato uno dei momenti maggiormente esilaranti della sua carriera, quando conobbe la sua attuale migliore amica Kathryn Hahn. La collega partecipò ai provini per la rom-com Come farsi lasciare in 10 giorni, in cui Kate Hudson avrebbe recitato da protagonista al fianco di Matthew McConaughey. L'esilarante provino di Kathryn Hahn "Ti ricordi la tua audizione bene quanto me? Perché per me è stato uno dei momenti più belli di sempre" ha spiegato Hudson, presente al provino insieme al regista Donald Petrie "Stavamo cercando le mie migliori amiche, e tu sei entrata tutta agitata". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Come farsi lasciare in 10 giorni, Kate Hudson ricorda:"Il provino di Kathryn Hahn uno dei momenti più belli"

Kate Hudson e Kathryn Hahn saranno una delle coppie dell’Actors on Actors TV di Variety. Le due hanno recitato insieme in "Come farsi lasciare in 10 giorni" e "Glass Onion: Cena con delitto". Vai su X

