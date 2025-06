Come facciamo a capire se ci manca la vitamina D? Ecco quello che dovete sapere

Come possiamo scoprire se ci manca la vitamina D, un elemento così essenziale per il nostro benessere? La carenza, spesso silenziosa e sottovalutata, può manifestarsi con segnali sottili ma importanti. Ecco tutto ciò che bisogna sapere per riconoscere i primi segnali e prendersi cura della propria salute, perché conoscere i sintomi è il primo passo per prevenire problemi più seri.

La vitamina D, detta anche "calciferolo", è una sostanza liposolubile indispensabile al nostro organismo. Favorisce l'assorbimento del calcio e del fosforo, contribuisce alla salute ossea e muscolare, stimola il sistema immunitario e influisce sul tono dell'umore. Eppure, nonostante la sua importanza, la carenza è diffusa: in alcune aree fino all'85–90% della popolazione ne soffre, anche dove il Sole non manca. Il primo segnale di carenza è spesso la stanchezza persistente, anche dopo ore di sonno buono. Senza vitamina D le cellule producono meno energia. Spesso si accompagnano dolori ossei o muscolari, soprattutto nelle ossa lunghe o nella zona lombare, dovuti alla minore mineralizzazione dello scheletro.

