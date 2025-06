Coltello e minacce per rapinarlo

Una sera tranquilla si è trasformata in un incubo per un giovane di 17 anni lungo via De Gasperi. Avvicinato da due sconosciuti armati di coltello, ha vissuto momenti di paura e shock, perdendo il suo telefono e il berretto sotto minaccia. Un episodio che riaccende il timore tra i residenti, sottolineando l’importanza di vigilare e di rafforzare la sicurezza nelle nostre strade. La vicenda è ancora in fase di indagine.

È stato avvicinato da due sconosciuti, mentre camminava lungo via De Gasperi mercoledì sera: i due giovani lo hanno minacciato con un coltello, e si sono fatti consegnate il berretto che indossava e il suo telefono cellulare. La vittima è un ragazzino di 17 anni residente in zona, che in quel momento era da solo e stava andando a casa, quando si è trovato circondato dai due giovani, armati e più grandi di lui. L’aggressione è avvenuta verso le 22.20, sulla strada che attraversa il paese e conduce verso il Lambro e la stazione ferroviaria. Dalla centrale operativa, che ha ricevuto la segnalazione, è stata inviata una pattuglia dei carabinieri di Erba, mentre sul posto arrivava anche il padre del ragazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Coltello e minacce per rapinarlo

In questa notizia si parla di: coltello - minacce - rapinarlo - giovani

Minacce col coltello dentro a un b&b. Sul piazzale liti e spaccio tra le altalene dei bimbi - Scopri cosa è successo ieri all'alba vicino alla stazione di Mestre, dove si è verificato un episodio di violenza e minacce con coltello all’interno di un B&B, in un contesto di tensioni tra spaccio, liti e caos tra i birilli dei bambini.

Un ragazzo di 16 anni, di origine marocchina e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri dopo un pomeriggio di follia nel cuore di Roma. Tutto è iniziato quando ha minacciato una donna con un coltello per rubarle il cellulare. I militari, già sulle sue tr Vai su Facebook

Coltello e minacce per rapinarlo; Rapinano e feriscono con coltello 16enne in una discoteca della Riviera: arrestati 2 minorenni; Adescato su WhatsApp e rapinato! A Cuneo, un uomo si è trovato in trappola dopo un incontro organizzato in chat.

Tredicenne minaccia con un coltello un dodicenne per rapinarlo Da rainews.it: Avrebbe puntato un coltello alla pancia di un 12enne intimandogli di tirare fuori i soldi e consegnarglieli.