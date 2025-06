Colpita da un ramo alle Cascine 23enne operata alle vertebre

Una giovane di 23 anni, vittima di un incidente nel cuore di Firenze, sta facendo progressi incoraggianti dopo un intervento alle vertebre. Colpita da un ramo mentre si trovava nel parco delle Cascine, la sua condizione si era subito aggravata, ma grazie alle cure tempestive presso l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, il suo stato di salute sembra in rapida ripresa. La speranza ora è di un pieno recupero e di tornare presto alla normalità .

Firenze, 13 giugno 2025 – Migliorano le condizioni della ragazza di 23 anni colpita ieri dalla caduta di un ramo di un albero nel parco delle Cascine a Firenze. Lo rende noto la direzione dell'Azienda ospedaliero universitaria Careggi dove la 23enne è stata trasportata in codice rosso. La prognosi, spiegano i sanitari, "è favorevole ed è previsto un pieno recupero dopo l'intervento chirurgico eseguito per la stabilizzazione di una frattura vertebrale, fortunatamente senza conseguenze neurologiche". La ventitreenne era arrivata a Firenze da Monza col fidanzato per il concerto dei Guns N' Roses tenutosi ieri sera alla Visarno Arena alle Cascine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colpita da un ramo alle Cascine, 23enne operata alle vertebre

