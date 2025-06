Colorando il buio la nuova iniziativa dell' Edicola della Legalità

Pisa, venerdì 13 giugno 2025 – Lo scorso 7 e 8 giugno l’Edicola della Legalità ha ospitato la mostra itinerante “Colorando il buio”, realizzata in collaborazione con il Circolo “Cavalli Pazzi” di Pontedera. L’iniziativa ha portato in città 18 tele dipinte nella Tenuta di Suvignano, uno dei più vasti beni confiscati alla criminalità organizzata, sottratto nel 1983 a un’organizzazione mafiosa grazie all’impegno di Giovanni Falcone. Oggi, alle ore 17, si terrà l’evento conclusivo della mostra, frutto di una rete di collaborazioni significative: tra i promotori, la Fondazione Antonino Caponnetto, l’Associazione Le Sentinelle di Nonno Nino e Fior di Corleone, realtà con cui l’Associazione Nicola Ciardelli ODV – che gestisce l’Edicola della Legalità in piazza Martiri della Libertà dal 2014 – ha stretto proficue sinergie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Colorando il buio”, la nuova iniziativa dell'Edicola della Legalità

