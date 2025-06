Cologne | Cologne in Festa

Magia, allegria e buona compagnia si uniscono per creare un’atmosfera indimenticabile: Cologne in Festa è l’occasione perfetta per vivere un sabato sera all’insegna del divertimento. Dalle 18.30, il centro si trasformerà in un palcoscenico di musica, giochi e sapori, culminando in un momento speciale dalle 22.30. Non mancare, perché questa festa promette di regalare emozioni a tutta la comunità!

Sabato 14 giugno anche Cologne fa festa e si prepara a riempire di divertimento le strade del centro cittadino. Si comincia alle 18.30, quando le vie del paese si animeranno con musica, giochi per bambini e proposte food & drink nei diversi locali che hanno aderito all'iniziativa. Dalle 22.30 la.

