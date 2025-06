Colman Domingo è l' unico esempio da seguire per i vostri prossimi look estivi

In un mondo dove l’estate mette alla prova il nostro stile, Colman Domingo si erge come il modello da seguire per i vostri prossimi look estivi. Immaginate di affrontare le giornate più calde con eleganza e freschezza, proprio come lui sui marciapiedi di New York. La sua versione estiva del classico look formale è solo l’inizio di una lezione di stile da non perdere. Ecco come ricreare il suo look irresistibile e funzionale per tutta la stagione.

È estate, fa caldo e improvvisamente vestirsi diventa un’impresa impossibile. Poi però vedete Colman Domingo e tutto cambia. Avvistato sui marciapiedi di New York, l’attore americano ha dato una breve lezione in due parti su come creare un perfetto look estivo in grado di tenervi freschi ma anche adeguatamente cool. Andiamo con ordine. Lo scorso mercoledì, Domingo ha iniziato la giornata con una versione estiva del look formale: giacca, camicia e un paio di shorts dello stesso colore. Ai piedi un paio di stivaletti in suede con tanto di calzino bianco in bella vista. Magari vi sembrerà semplice, ma il segreto dello stile di Colman Domingo sta proprio nella capacità di indossare look estremamente elaborati – vedi alla voce Met Gala – e look semplici con la stessa confidenza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Colman Domingo è l'unico esempio da seguire per i vostri prossimi look estivi

