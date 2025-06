Colli Aniene di nuovo deserta la gara per gestire il centro sportivo di via degli Alberini

Colli Aniene si trova di nuovo di fronte a un’incertezza: la gara per gestire il centro sportivo di via degli Alberini è andata nuovamente deserta, mettendo a rischio anche la stagione 2025/2026. La struttura, al centro di tensioni e cambiamenti, continua a vivere momenti di instabilità che minacciano il futuro dello sport locale. La comunità attende risposte concrete per ridare vita a questo importante punto di ritrovo e promozione sportiva.

La gara è andata nuovamente deserta e così è a rischio anche la stagione sportiva 20252026. Non trova pace il centro sportivo di via degli Alberini, a Colli Aniene. Dal 7 maggio del 2024, giorno in cui è sato dato lo sfratto all’Asd Tor Sapienza, società che gestiva la struttura dal 2012. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Colli Aniene, di nuovo deserta la gara per gestire il centro sportivo di via degli Alberini

In questa notizia si parla di: colli - aniene - deserta - gara

Ecco il nuovo Mercato Colli Aniene: restyling da un milione di euro - Ecco il rinnovato Mercato Tiburtino Sud di viale Sacco e Vanzetti, ora con il nome di Mercato Colli Aniene.

Colli Aniene, di nuovo deserta la gara per gestire il centro sportivo di via degli Alberini; Colli Aniene, è andata deserta la gara per la gestione del campo di via degli Alberini; Colli Aniene, dopo la gara andata deserta è stato pubblicato il nuovo bando per la gestione del campo di via degli Alberini.

Colli Aniene, di nuovo deserta la gara per gestire il centro sportivo di via degli Alberini - Si è presentato lo stesso operatore che già mesi prima era stato bocciato dalla commissione valutatrice perchè aveva presentato una documentazione definita "inappropriata" ... Come scrive romatoday.it

Colli Aniene, dopo la gara andata deserta è stato pubblicato il nuovo bando per la gestione del campo di via degli Alberini - Un nuovo tentativo per trovare un gestore per il campo sportivo di via degli Alberini, a Colli Aniene. Si legge su romatoday.it