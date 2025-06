Coldiretti presenta il Manifesto per l’educazione alimentare nelle scuole

Coldiretti si impegna a promuovere una nuova cultura alimentare nelle scuole italiane, lanciando ufficialmente il suo Manifesto per l’educazione alimentare. Un passo fondamentale per sensibilizzare studenti, insegnanti e famiglie sull’importanza di scelte consapevoli e sane fin dalla giovane età. L’iniziativa, presentata al Villaggio Coldiretti di Udine, rappresenta un invito concreto alle istituzioni di adottare strategie innovative per migliorare la salute e il benessere delle future generazioni.

Coldiretti lancia un appello al Governo e alle Regioni per migliorare la salute degli studenti attraverso l'educazione alimentare. L'iniziativa prende forma domani, sabato 14 giugno, al Villaggio Coldiretti di Udine, dove dalle 9.30 sarà presentato il Manifesto per l'educazione alimentare nelle scuole. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

