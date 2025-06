Coez pubblica l’album 1998 e il singolo Qualcosa di grande

Oggi Coez torna in grande stile con l’album "1998", un viaggio musicale tra le atmosfere degli anni ’90 e le sonorità pop che tanto hanno segnato quell’epoca. In rotazione radiofonica il singolo "Qualcosa di grande" promette di catturare immediatamente l’attenzione, annunciando un progetto ricco di nostalgia e innovazione. Un ritorno che entusiasmerà vecchi fan e nuovi ascoltatori, dimostrando che la musica di Coez è sempre pronta a reinventarsi senza perdere la sua anima.

Esce oggi 1998, il nuovo album di Coez che segna ufficialmente il ritorno del cantautore alle sonorità pop, da oggi in rotazione radiofonica il brano estratto dall'album Qualcosa di grande. Il nuovo progetto discografico è un disco che attinge dalle sonorità e dall'immaginario degli anni '90, ispirandosi alla musica e all'estetica di quegli anni. Con 1998, il settimo album in studio, Coez ritorna alle origini per dare inizio a un nuovo viaggio introspettivo attraverso lo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia, con influenze pop e urban.

